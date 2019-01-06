Спектакль "Гулянка у Маланки"

Фото: Гулянка у Маланки (пресс-служба)

14.01.2019

Эй, люди! Такие дела! Очень красивый украинский праздник "Маланка", и мы с друзьями (крутецкие артисты, музыканты там разные, что даже по телику их показывают), задумали, как его сделать так, чтобы всем было классно, празднично и радужно.

Идея всем нравится, потому что это — украинский Карнавал. И такое подумалось, зачем нам Новый год встречать, как Петр 1-й постановил. У нас есть свой ивент, который раскручивают еще с дохристианских времен. Празднуется Маланка и Василия, или Щедрый вечер, или по-совковому Старый Новый год, с 13 на 14 января, и до Крещения.

Мать-земля! Надо же, память какая у людей, что даже совок не уничтожил этого праздника. Поэтому мы и подумали: если он при совке не умер, то и сейчас будет жить. Громада! Обращаемся к вам! Маланкуйте! Водите Козу! Пускайте щедрующих! Пойте сами! И будет вам счастье! Приходите и поддержите свой праздник! Ребята в этот день становятся Маланками, а красавицы — Василями! Делайте Маски и костюмы, и отрывайтесь!

Режиссер: Елена Щурская

Хореограф: Ксения Иваненко

Художник: Вера Крутіліна

Актеры: Артем Емцов, Анна Сырбу, Наталья Доля, Евгений Авдеенко, Вячеслав Николаенко, Артем Атаманюк, Екатерина Супрун, Игорь Завгородний, группа "А'лЯ Parterr", группа "GG" ГУЛЯЙГОРОД".

Видео: Гулянка у Маланки, тизер (Youtube-канал Вячеслав Николаенко)

К одинокой вдове Маланке "Втретьемпоколениикиевлянке" ежегодно приходит дух ее умершего мужа этнографа и исследователя Василия Васильевича. И происходит это каждый год с 13 на 14 декабря (на Василия). Она, как всегда, ждет его, но ужасно волнуется. Покоя ей не дает чувство вины перед мужем и она чувствует, что сегодня что-то должно произойти... и происходит, потому что к ней приходят в этот вечер много удивительных гостей...

Спектакль надо смотреть с целью терапевтических процедур: для снятия злых чар, ментальных страхов, перезапуска генетического кода. При подготовке к спектаклю получили консультации у Мольфарки.

P. S. И это еще не все: в конце будет гоцалка!

Продолжительность - 1 час. 50 мин. без антракта.

Цена - 100-500 грн.

Билеты можно купить по ссылке.