Даша Астафьева станет звездной гостьей эротического варьете "Рояль" (21+)

20.02.2020
Первое в Украине варьете "Рояль", которое уже собрало более 15 аншлагов, продолжает удивлять гостей сюрпризами. Организаторы шоу приоткрыли занавес и рассказали еще одну долгожданную новость.
20 февраля самая сексуальная украинская певица Даша Астафьева станет звездной гостьей эротического шоу. Для выступления певица готовит специальный номер с режиссерами шоу "Рояль". Постановщики обещают, что гости будут приятно удивлены - они откроют для себя новое амплуа певицы.
Варьете "Рояль"
Напомним, что варьете "Рояль" состоит из откровенных музыкальных перформансов. Оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы ждут гостей шоу.
Ближайшие показы варьете, которое уже покорило сердца нескольких тысяч зрителей, состоятся: 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля.