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"Черный квадрат" покажет легкую‌ ‌историю‌ ‌о‌ ‌сложных‌ ‌отношениях‌ ‌между‌ ‌мужчиной‌ ‌и‌ ‌женщиной‌ ‌

Lite » Афиша 17.09.2020 - 16:16
"Женщины оптом и в розницу" покажут в Киеве
"Женщины оптом и в розницу" покажут в Киеве

24.09.2020

24 сентября в ивент-пространстве PMHUB состоится спектакль театр-студии "Черный квадрат" (билеты).

"Женщины оптом и в розницу" - комедия про отношения между мужчиной и женщиной. Где-то они очень запутанные, где-то - нежные и трогательные, а иногда - просто смешные. Но эти истории знакомы каждому на эмоциональном или даже интуитивном уровне.

Это спектакль не о философии и закрученном сюжете: здесь нет рассуждений о смысле жизни или трагичности судьбы. Это легкий и острый рассказ, который точно вызовет эмоции и поднимет настроение каждому.

В ролях: Алексей Курилко, Ирина Когут, Анатолий Неелов, Кирилл Никитенко, Александр Розвяков, Ирина Бондарь, Ольга Сафина.

&quot;Черный квадрат&quot; покажет легкую‌ ‌историю‌ ‌о‌ ‌сложных‌ ‌отношениях‌ ‌между‌ ‌мужчиной‌ ‌и‌ ‌женщиной‌ ‌

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