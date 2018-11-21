Возвращение Леонида Плюща: две книги, без которых невозможно представить 20 век

Фото: Разговор Оксаны Забужко, Ростислава Семкива и Лилианы Вежбовской (пресс-служба издательства "Комора")

26.11.2018

26 ноября в 19.00 издательство "Комора" приглашает на разговор Оксаны Забужко, Ростислава Семкива и Лилианы Вежбовской "Возвращение Леонида Плюща" о двух книгах, без которых невозможно представить 20 век.



Поводом для разговора является издание мемуаров "У карнавалі історії" и литературоведческого труда Леонида Плюща "Його таємниця, або “Прекрасна ложа” Хвильового", которые вышли при поддержке Украинского культурного фонда.



Участники разговора:

Оксана Забужко ― писательница, философ и публичная интеллектуалка;

Ростислав Семкив ― литературовед;

Лилиана Вежбовская ― искусствовед.

Фото: Разговор Оксаны Забужко, Ростислава Семкива и Лилианы Вежбовскої "Возвращение Леонида Плюща" о двух книгах, без которых невозможно представить 20 век (пресс-служба издательства "Комора")

Вход: 100 грн.

Обязательная регистрация и предоплата: http://bit.ly/2OIlBKQ

Количество мест ограничено.



Обе книги посетители получат в подарок в конце мероприятия.

Обратите внимание: в день события стоимость составит 120 грн.

"Карнавал" для мене унікальний насамперед тим, що це "автопортрет" не так навіть Леоніда Плюща на відтинку від дитинства до еміґрації з СРСР, а радше Плющевого інтелекту: історія його пробудження, розвитку і конфлікту з політичною системою, чиєю сутнісною ознакою був якраз войовничий антиінтелектуалізм, думковбивство.

Оксана Забужко

Внаслідок понад двадцятилітніх неймовірно (відчайдушно!) прискіпливих досліджень прози й поезії Хвильового, Плющ не тільки здобув собі <...> безперечне серед хвильовознавців місце "найбільш творчого читача" його текстів, що проникає в глибинні надра не тільки окремих творів, сюжетів, слів та символів, а й фонем і "запахів слів", — а також спромігся представити повністю ориґінальну та вельми переконливу інтерпретацію провідних літературних засобів, які визначають ключ до розуміння всієї поетики Хвильового, ба навіть "його таємниці", про яку письменник говорив за два тижні перед смертю Аркадієві Любченкові.

Марко Роберт Стех

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