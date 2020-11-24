Книга "Провинциал": история величественной жизни на переломе эпох

Алексей Филановский (фото: пресс-служба)

2020

"Провинциал" — это первая художественная книга Алексея Филановского, и не единственный в украинской литературе роман про Средневековую Европу. Алексей опытный маркетолог, написал около сотни статей на тему маркетинга и уже выдал "Главную маркетинговую книгу" совместно с издательством "Фабула". Так о чем же его новый роман "Провинциал" и почему именно он достоин внимания читателя?

Исторический роман, полон множеством интересных и содержательных фактов и деталей про эту загадочную эпоху, вокруг которой есть множество мифов и противоречий. И не зря, ведь автор по образованию — историк. Поэтому читая роман, можно составить полную картину жизни людей в 14 веке. Именно такой глобальный рассказ о судьбе главного героя книги, помогает проследить за изменениями, которые произошли в обществе, политике, экономике.

Этот роман – о человеке, который посвятил жизнь обогащению и процветанию Святого Престола и картезианского ордена. Зовут его Дефан. В начале четырнадцатого века он начинал свою карьеру послушника в монастыре Шартрез-де-Вильнев, а завершил ее владыкой и управителем казны папского двора. Именно он создал уникальную финансовую систему, открыв новые источники доходов и заложив основы современной экономики. Он первым начал использовать банки как финансовые операторы, "монетизировал" веру, заложил основы книжной торговли, ввел систему безналичных расчетов и создал продукты, которые принесли мировую славу картезианцам

В книге вы узнаете больше о временах, когда греческая культура и римская цивилизация были забыты, а до появления Возрождения оставалось еще больше ста лет. Тогда люди практически не умели читать и считать, а рукописные собрания принадлежали избранным. Но в то же время итальянцы придумали банки, бухгалтеров и финансистов. Появилась первая валюта, а на кладбище чумы зарождалась современная Европа. В романе автор показал, что Средневековье было не таким мрачным, каким его представляют сегодня.

"Провинциал" — это прежде всего история молчаливого и стыдливого подростка, который превратился в легенду. Дефан родился в Провансе, а оказался в эпицентре европейской политики. Он стал кардиналом, и руководил прообразом будущего "Банка Ватикана". Книга затрагивает его жизнь в монастыре ордена, папского престола, истоков финансовой системы в Европе, и даже основ маркетинга и менеджмента.

Дафан познакомился с тайнами банковского дела, познал гениальную простоту "двойной записи" и стоял у истоков финансовой революции.

Упорный труд и редкая успешность подарила Дефану первые свершения. Он имел быстрый ум, терпение, и способность к систематизации знаний. Дефан довольно противоречивый персонаж, но именно это делает его настоящим и интересным читателю. Он любил жизнь, плотские наслаждения, его трудно назвать по-настоящему религиозным. Он неидеален: нарушал заповеди и строил жизнь по собственным правилам, но искренне пытался донести эту позицию до всех, кто его слушал. Это поистине величественная фигура, которая опережала время, опережала эпоху. Он не мыслил себя без активной деятельности и жил полной жизнью. А жизнь его постепенно обросла легендами и слухами.

Книга содержит все для захватывающего сюжета: интриги, любовные истории, основания и борьбу, факты из жизни людей более чем 700 лет назад. Книга о том, как они любили и ненавидели, радовались и страдали, пили и творили. Мораль и аморальность — это тоже темы, которые не обходит писатель.

В целом роман убедительный, интеллектуальный и изысканный. Он понравится тем, кто интересуется вопросом, почему папский престол вдруг уехал из Рима, а церковь занялась мирскими делами. Заинтересует, конечно, и величественной историей жизни уникальной личности и тем, что откроет завесы о том, каким Средневековья было на самом деле.