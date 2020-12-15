"Зимние чудеса": настоящая музыкальная магия от детей-виртуозов в День святого Николая

19 декабря у главной елки на Софийской площади представят сказочный концерт

19.12.2020

Многие считают "тиктокеров" героями нашего времени, но в Украине есть множество одарённых ребят, которые в оффлайне доказывают своим талантом, что достойны признания. Более того, именно они создают музыкальное будущее страны. Юные музыканты и вокалисты, которые едва ли не с пелёнок покоряют главные классические сцены мира, поделятся с вами своей магией в самый добрый праздник года – День святого Николая.

На протяжении нескольких месяцев Благотворительны фонд "Відкрита музика міста" при поддержке Украинского культурного фонда работали над масштабным музыкальным концертом "Зимові дива", в котором приняли участие самые талантливые дети Украины из 4-х выдающихся специализированных школ, где воспитывают настоящих виртуозов:

Киевская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Николая Лысенко;

Одесская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени профессора Петра Столярского;

Харьковская средняя специализированная музыкальная школа-интернат;

Львовская средняя специализированная музыкальная школа-интернат имени Соломии Крушельницкой.

В частности, среди участников – хор мальчиков и юношей, солисты-виртуозы, играющие на скрипке, фортепиано, саксофоне, ксилофоне, гобое, виолончели, а также ансамбли бандуристов и арфистов.

Трансляция концерта классической музыки в исполнении юных музыкантов состоится 19 декабря в 19:00 возле главной елки страны на Софийской площади и на YouTube-канале Фонда "Відкрита музика міста". Вы услышите трогательные мелодии – от легендарного "Щедрика" Леонтовича и Ave Maria Шуберта до танго, музыки Вивальди, Венявского и других композиторов.

Инициативу уже поддержали звездные друзья Фонда, в частности, Алина Паш, Дмитрий Шуров, ONUKA и другие артисты.