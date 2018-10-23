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YOAV выступит в Киеве в рамках Multiverse Tour 2019

Lite » Афиша 23.10.2018 - 13:30
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

27.02.2019

YOAV возвращается в Украину с презентацией нового альбома "Multiverse". 27 февраля музыкант отметит десятилетие творчества на сцене клуба Atlas. Начало грандиозного и долгожданного действа - в 19:00 (билеты).

Релиз четвертого студийного альбома певца и музыканта из Израиля, который большую часть жизни провел в ЮАР, состоялся 7 сентября 2018 года.

В новой пластинке YOAV экспериментирует со стилем и звучанием, уходит в альтернативный поп и электронный трип-хоп.

Видео: YouTube/Yoavmusic

Отметим, что каждый свой альбом артист записывает в новой стране, что делает его “музыкантом мира". 

Стиль музыки YOAV сложно определить: он смешивает все от кантри и фолка до техно и инди. При этом для создания музыки он использует только гитару, применяя ее в качестве как струнного, так и перкуссионного и даже духового инструмента.

Видео: YouTube/Yoavmusic

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