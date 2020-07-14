"Я люблю - и, значит, я живу!": в Киеве состоится вечер памяти Высоцкого

В Киеве состоится вечер памяти Владимира Высоцкого

25.07.2020

25 июля Алексей Горбунов и группа "Грусть пилота" сыграют камерный концерт "Высоцкий", посвященный артисту, чей талант уже несколько десятилетий не теряет любовь поклонников. Традиционно в уютном Caribbean Club Concert Hall музыканты вспомнят удивительную и незаурядную личность - Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий написал около 800 песен. Он примерял на себя разные амплуа и в каждом был искренен - ​​поэт, романтик, хулиган, актер, невероятный артист. Его жизненная правдивая лирика будто звучала для всех и для каждого лично.

"Высоцкий - это как первая сигарета, первая пластинка The Rolling Stones или The Beatles. Первое и то, что запомнится на всю жизнь", - говорит Алексей Горбунов.

Алексей Горбунов не хочет быть "Высоцким". Имитацию и подражание он называет ужимкой и презирает. В его исполнении "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" звучат иначе чем в оригинале, но искренне, уютно и по-домашнему.

25 июля гостей ждет камерное общение, стихи, интересные невыдуманные истории жизни из-за кулис и любимые произведения в исполнении Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота".

Из-за правил карантина, количество мест очень ограничено - всего 100 билетов. Купить билеты можно на сайте.