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Vivaldianno. Город Зеркал: впервые в Украине 3D-шоу мирового масштаба

Lite » Афиша 06.12.2018 - 18:07
Афиша мероприятия
Афиша мероприятия

27.02.2019, 01.03.2019

27 февраля в Одессе (Театр Оперы и Балета) и 1 марта в Киеве (Дворец "Украина") состоится 3D-шоу мирового масштаба - "Vivaldianno: Город Зеркал".

"Vivaldianno: Город Зеркал" – грандиозное концертное шоу, волшебная иллюзия и фантастическое действо с невероятными спецэффектами. Подтверждают эти слова до отказа заполненные залы и овации зрителей по всему миру. Именно так в разных странах мира поражает воображение 3D-перформанс, в котором великая классика переплетается с современным искусством.

На одной сцене для вас будут играть и создавать 3D-иллюзию мировые звезды современной классической музыкальной сцены: Тина Гуо, Роман Паточка, Мартина Бачова, Тереза Ковалева, Ярослав Свец, которые играли и выступали вместе со многими мировыми звездами – Карлосом Сантаной, Питером Гебриелом, Стиви Уандером, Хансом Циммером, группой Foo Fighters, знаменитым Cirque du Soleil и другими.

В основе проекта – история жизни и творчества гения эпохи барокко, великого итальянского композитора Антонио Вивальди. История полная надежд и разочарований. Благодаря 3D-анимации, танцевальным и театральным сценам, бессмертные произведения Антонио Вивальди возникают перед зрителями в новом свете.

Уникальное культурное событие объединяет в себе несколько жанров: классическая музыка и рок, балет и бразильские танцы, театр и впечатляющую визуализацию. Бессмертные произведения Антонио Вивальди, отображенные в зеркале современности, не оставят равнодушным ни единого зрителя.

Так что, не упустите возможность увидеть все это собственными глазами! Билеты можно купить по ссылке.

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