"Вар'яти" приглашают на юбилей

Сергей Притула и "Вар'яти"

21.05.2020

Актер и шоумен Сергей Притула и его команда в мае отмечают юбилей своего проекта "Вар'яти". Десять лет назад в Тернополе, на родине Притулы, состоялось первое выступление под названием "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти", с ноября 2016-го телепроект выходит на "Новом канале". А дважды в год, ко дню рождения и перед Новым годом, юмористы дают концерты, которые всегда проходят с аншлагами. За этом время парни ни разу не повторились. Их номера всегда яркие и интересные.

Даже если вы смотрели все выпуски шоу "Вар'яти" и не раз бывали на их живых выступлениях, в этот раз команде все равно удастся вас удивить – в честь юбилея проект готовит абсолютно новую программу. Здесь будет уйма забавных сценок, меткий стендап, участники сразятся в юмористических баттлах и покажут свой фирменный импровиз. Это стоит увидеть, ведь сочинять шутки прямо на сцене – главная фишка артистов.

Всем любителям качественного украиноязычного юмора, без политики и вульгарности, с меткими шутками из нашей повседневной жизни рекомендуем посетить концерт 21 мая 2020 года во Дворце "Украина" (билеты). Здесь каждый может узнать себя, членов семьи, дальних родственников, начальство и даже соседей. Сергей с коллегами точно передают характеры и виртуозно воплощают знакомые всем образы. "Вар'яти" научат смотреть на нашу непростую жизнь с юмором и здоровой украинской иронией.

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