На UNDERHILL MUSIC TV выступят Alex Famous и LAGANZA

05.04.2020

Серия онлайн-вечеринок фестивального телевидения UNDERHILL MUSIC TV продолжается. Карантин – хороший повод оставаться дома, но не повод постоянно грустить. Команда фестиваля UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL готова взять на себя задачу сделать настоящий концерт и подарить его слушателям, не выходя из дома (смотреть).

Пятого апреля на подписчиков ждет сет сразу трех уникальных диджеев. Начнет вечеринку Alex Famous – известный киевский диджей и саундпродюсер.

После него выступит диджейка LAGANZA – уникальная артистка, которая, единственная в Украине, играет на лазерной арфе, а также активно пользуется миди-клавиатурой Roli во время своих выступлений. Также LAGANZA является певицей, дизайнером одежды и участницей последнего сезона ТВ-шоу "Холостяк".

Закрывать вечер будет Super DJ Mavr – меломан и коллекционер, основатель и руководитель культового винилового магазина Diskultura и диджей многих киевских вечеринок.

Расписание выступлений выглядит следующим образом:

19:00 - Alex Famous

20:00 - LAGANZA

21:00 - Super DJ MAVR

На UNDERHILL MUSIC TV уже сыграли: группа [O], Олег Скрипка, Фагот из ТНМК, СКАЙ, DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet, Арсен Мирзоян и другие.

К онлайн-вечеринкам можно приобщаться активно, комментировать, лайкать и задавать вопросы. Можно же включить их как сопровождение вашего вечера. В любом случае прямой эфир сделает ваш домашний вечер намного ярче!