В Украину едет один из самых известных баянистов мира Егор Забелов

Егор Забелов

02.04.2020

Один из самых известных баянистов мирового андеграунда Егор Забелов презентовал свой дебютный сольный альбом “NITI” и представит его в Украине.

Новая работа музыканта - это квинтэссенция фирменного звучания Егора Забелова, для которого сложно применить какое-либо из существующих определений. Отметим, что продюсером и звукорежиссером записи выступил украинский музыкант и продюсер, сооснователь группы "Океан Ельзи" Юрий Хусточка. Пластинка была записана в Париже за три дня, еще три месяца занял пост-продакшн. Для работы над альбомом Егор выбрал винтажный кнопочный аккордеон из Германии, с которым слегка поэкспериментировал в поисках нужного звучания.

Семь инструментальных композиций переносят в яркий кинематографичный мир, созданный музыкантом. Резкие смены темпов, экспрессивные яростные мелодии, чередующиеся с тихими и интимными пьесами, создают целую вселенную, в которой каждый слушатель найдет что-то для себя.

"Музыка перерабатывалась под воздействием книг афганского писателя Халеда Хоссейни. Те мысли и чувства, которые возникли при чтении, сформировали основное видение, идею и кульминационную точку моего музыкального повествования - это переживания и трагедия отдельно взятого человека, скрывающаяся от наших глаз за масштабом событий, происходящих вокруг и за расстоянием отделяющим нас друг от друга", - рассказывает Забелов.

Егор Забелов - NITI

А уже скоро украинцы смогут услышать новые композиции музыканта. 2 апреля Забелов выступит в Киеве (Планетарий), 3 апреля - в Одессе (Большой зал отеля "Лондонская") и 4 апреля артист сыграет в Харькове (клуб Pintagon).