Украинские звезды сыграют в рамках глобального проекта #SAVETHENIGHT

Cape Cod сыграет сет в рамках #SAVETHENIGHT

07.05.2020-28.05.2020

Украинские музыканты сыграют сеты в рамках глобального проекта #SAVETHENIGHT — на поддержку ночной жизни.

#SAVETHENIGHT — это возможность поддержать творческих людей по всему миру и вернуть их в нашу жизнь. Теперь каждый, даже из дома, может устроить вечеринку в формате онлайн, пригласив на нее одного из Майстеров проекта совершенно бесплатно.

Уже сейчас сайте доступны для брони мастер-классы от диджеев и миксологов, поваров и уличных фокусников, танцоров и музыкантов.

Украина одной из первых присоединилась к инициативе. В рамках проекта локальную сцену представляют электронный проект Cape Cod саунд-продюсера Максима Сикаленко; музыкальный миксолог Rustam, который уже более 20 лет открывает миру неизведанные грани Funk, Boogie и Soviet Groove; один из ключевых игроков украинской техно-сцены и создатель проекта Rhythm Büro Na Nich; техно-продюсерка и радиоведущая Poly Chain; саунд продюсер и один из главных представителей новой волны на электронной сцене Bejenec; мультижанровый экспериментатор и продюсер Sasha Zlykh.

Как заявляют идеологи проекта, цель #SAVETHENIGHT — не только поддержка творческих людей по всему миру, но также еще один способ развлечь тех, кто не представляет своей жизни без клубной культуры. Таким образом, инициатива родом из немецкой столицы, станет первым в мире букинг-сервисом для организации вечеринок в онлайн-формате. Расписание выступлений и полный список артистов — уже на сайте.