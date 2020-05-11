Украинские звезды примут участие в акции #стопкультурнийкарантин

В городах Украины пройдет акция #стопкультурнийкарантин

12.05.2020

Еще в марте пандемия Covid-19 остановила весь мир. Правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса, планируют поэтапный выход из карантина и прогнозируют возможные сценарии для индустрий, украинское правительство еще только разрабатывает пути преодоления кризиса.

На данный момент заведениям общественного питания позволили оборудовать летние площадки, парикмахерским — предварительную запись клиентов и четкие требования социальной дистанции, даже торгово-развлекательным центрам разрешили работать с ограничением по количеству посетителей.

При этом сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. Более 250 000 официальных работников — сегодня оказались без работы, в правительстве не существует сценария для них.

Именно поэтому культурная индустрия объединяется, чтобы обратить на себя внимание.

Артисты, актеры, музыканты, балетмейстеры, организаторы мероприятий, кинотеатры, ивент агентства, технический персонал света, звука и сцены, декораторы, журналисты, пиарщики, маркетологи и билетные операторы — профессионалы, без которых невозможно представить современную культурную жизнь страны.

12 мая в 22.00 на знаковых локациях украинских городов включат лучи света, направленные в небо. Главный месседж мирной акции, говорят организаторы: "Увидьте нас! Услышьте нас! Дайте возможность работать, поговорите с нами о том, как совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины!"

Более подробно об акции можно узнать по ссылке.