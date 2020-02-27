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Удивительное путешествие во времени в Америку начала 20 века: в Киеве пройдет шоу "Эпоха Джаза"

Lite » Афиша 27.02.2020 - 14:25
В Киеве пройдет шоу "Эпоха Джаза"
В Киеве пройдет шоу "Эпоха Джаза"

01.03.2020

1 марта в Caribbean Club Concert Hall прогремит музыкально-танцевальное ретро-шоу "Эпоха Джаза". Гости окунуться во времена красивой музыки, изысканных нарядов и безудержных танцев (билеты).

Jazz Age show (promo video)

Ретро-шоу "Эпоха Джаза" проведет вас путем свингового ритма, от его удивительного рождения до наибольшего рассвета. От Нового Орлеана до Чикаго, через Нью-Йоркский Харлем и голливудские фильмы под ярчайшие хиты 20-40х.

В этот вечер в Caribbean Club Concert Hall: музыка, которая подняла на уши Америку, а потом и весь мир. Танцы, для которых пол меняли чуть ли не каждый сезон. Живьем прозвучат шедевры Бенни Гудмена, Флетчера Хендерсона, Фетса Уоллера, Каунта Бейси, Кэба Кэллоуэя, Джина Крупи, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов.

Изюминка шоу – единственный в Украине хорус лайн Shiny Stockings и их сумасшедшие ритмы золотой эры джаза. Синхронность, сложные ритмы, традиции женских коллективов золотой эры джаза, яркие костюмы.

Под живое сопровождение они танцуют чарльстон, джаз, линди-хоп, блюз, шэг, бальбоа, погружают в атмосферу 20-40х годов, воссоздают легендарные перформансы и создают авторские.

Невозможно точно сказать где, когда и с кого всё началось. Джаз вобрал в себя африканские ритмы и церковные песни, европейскую гармонию и афроамериканский фольклор, энергию регтайма и голос блюза. Энергия, которой хватило бы, чтобы осветить весь Киев. Всё это - джаз.

1 марта гости Caribbean Club Concert Hall станут свидетелями незабываемого шоу, созданного экспертами стиля, хранителями винтажной культуры, профессиональными музыкантами и артистичными танцовщицами!

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