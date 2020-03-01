Цыганский самородок Andro выступит в Киеве

Andro

22.03.2020

Молодой певец Андро Кузнецов – чистокровный цыган, он даже жил с родителями в таборе. Тем не менее парень получил гимназическое образование, а во время учебы увлекся музыкой и очень скоро осознал, что уже не представляет свою жизнь без нее. На его решение стать артистом во многом повлиял дедушка Андро, который имел прекрасный голос и в молодые годы выступал в цыганском ансамбле "Романэ Щавэ", гастролировавшем по всему СССР. Дед сразу заметил в мальчике способности к музицированию и настоял на том, чтобы внук брал уроки вокала.

Андро сумел выработать фирменный стиль исполнения – он виртуозно вплетает в свои композиции родные цыганские мотивы, который придают его творчеству особый шарм. Главная тема песен – отношения между мужчиной и женщиной. В 2016 году певец представил дебютный клип на песню "Удиви меня" – романтическое видео о любви юноши-ученика к молодой учительнице, в роли которой снялась украинская актриса Виктория Варлей.

Andro постоянно экспериментировал с разными музыкальными жанрами, в частности попробовал себя в рэпе. После появления в Интернете песен "Инопланетянин", "Ночной рейс", "Замело", "Болен твоей улыбкой" его популярность в этом направлении постоянно растет.

22 марта в 19:00 Andro выступит в Stereo Plaza (билеты). Харизматичная внешность, сильный и чувственный голос и цепляющие за живое песни, а также секретный артист, который составит ему компанию, — достаточные аргументы, чтобы посетить этот концерт.