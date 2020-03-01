Территория А: 25-летие культовой программы

Территория А празднует юбилей

17.03.2020

Трудно найти украинца, который в 1990-х годах не следил за первым и самым известным хит-парадом "Территория А" на телеканале ICTV.

Первый эфир арт-канала "Территория А" вышел 17 марта 1995 года – в формате проекта об украинском искусстве и культуре, с репортажами о разных событиях и интервью с кумирами. Но гораздо большую известность получил именно еженедельный хит-парад клипов (стартовал 17 сентября 1995-го), в котором по результатам голосования зрителей выбирали лучших артистов – сначала в программе было 5 мест, потом 10, далее 20, а впоследствии 40. В конце недели двое последних в списке участников давали место новым клипам. Это была действительно культовая музыкальная программа, которая способствовала популяризации творчества молодых украинских исполнителей и украиноязычного контента на телевидении и вообще в шоу-бизнесе.

Фан-клубы "Территории А" действовали в разных городах страны, а концерты, организованные агентством, всегда проходили с аншлагами. С хит-парада 90-х началась популярность групп "Аква Віта", "Ван Гог", "Фантом-2", "Степ", "ВУЗВ", "The ВЙО", Green Grey, певцов Юрко Юрченко, Александра Пономарева, Ирины Билык, Ольги Юнаковой, Марины Одольской и многих других.

Арт-агентство "Территория А" и ее основательница и бессменная ведущая хит-парада Анжелика Рудницкая собирают звезд украинской сцены, которые начинали свой творческий путь вместе с легендарной программой, чтобы вместе отметить ее 25-летие. Всех поклонников приглашают на большой юбилейный концерт, который состоится 17 марта 2020 года в 19:00 в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ" (билеты).