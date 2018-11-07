Teleman впервые сыграют в рамках Selector Live

Teleman (фото: facebook.com/Telemanmusic)

10.11.2018

10 ноября в рамках серии концертов Selector Live в киевском клубе Bel’ Etage впервые выступит британская группа Teleman (билеты).

Хоть Teleman существуют с 2012 года, их история началась задолго до этого. Вокалист Томас Сандерс и его брат Джонни знакомы с басистом Питером Каттермоулом более 20 лет. В течение восьми лет они были ядром популярной инди-поп группы Pete And The Pirates, а впоследствии сменили тактику и создали Teleman с барабанщиком Гиро Амамия.

Видео: YouTube/telemanVEVO

Группа была специальным гостем туров Metronomy, Maximo Park, Kaiser Chiefs и Franz Ferdinand. А в 2016 году Teleman открывали концерты тура Belle And Sebastian.

В начале сентября Teleman выпустили свою третью студийную пластинку "Family Of Aliens". Этот альбом наполнен новыми электронными текстурами и острой лирикой. Он предлагает слушателям солидную коллекцию отличных поп-песен и цепких мелодий.

Видео: YouTube/telemanVEVO