Суперблондинка Оля Полякова встретит Новый год с гостями Osocor Residence

Оля Полякова (фото: пресс-служба)

31.12.2020

С 5 декабря в Osocor Residence царит настоящая магия, ведь организаторы перенесли сюда деревушку Хогсмид вместе с ее жителями-волшебниками. В новогоднюю ночь эти чудеса умножатся на два, а гостей резиденции ждут незабываемые эмоции, чрезвычайно насыщенная программа под открытым небом и исполнение желаний.

Смотрите сами: 31 декабря Osocor Winter Village порадует всеми неизменными и любимыми миллионами атрибутами Нового года и Рождества. Это и праздничная елка, и иллюминация сказочного города, и большая ледовая арена, и фуд-корты с тематическими вкусностями, и уличные бары, и яркий салют.

В придачу изюминка и украшение новогоднего праздника: цирковое шоу на льду "Чаросвіт", аналогов которому в Украине просто нет.

31 декабря на ледовую арену выйдут лучшие фигуристы и спортсмены мира из коллектива Saveliev Grand. Ранее этим артистам аплодировали в десятках стран мира. А в новогоднюю ночь они подарят волшебство киевлянам.

Не менее грандиозным и впечатляющим будет музыкальная программа праздника. Хедлайнером гуляний с привкусом магии станет Оля Полякова — Королева ночи украинской сцены. Кроме известных хитов поп-дивы, потанцевать можно будет и под зажигательные диджейские сеты (билеты).

Новый год на льду в магической атмосфере Хогсмида — именно то, что нужно, чтобы всей семьей встретить новый 2021-й удивительно. Встретимся в сказке 31 декабря!