Super Disco в Киеве: танцевать нам привычное дело

Киевлян ждет Super Disco

03.04.2020

Киевский клуб Stereo Plaza 3 апреля в 20:00 приглашает на концерт культовых артистов 80-90-х годов Super Disco (билеты). Устройте себе и друзьям подарок – отправляйтесь на взрывную вечеринку, чтобы вспомнить свои любимые композиции и танцевать до упаду, как в старые добрые времена. Хедлайнерами концерта будут культовые исполнители и группы.

Dr. Alban – шведский певец нигерийского происхождения, который по-прежнему активно гастролирует. Харизматичный исполнитель подарит поклонникам свои суперхиты It's My Life, Hello Africa, One Love.

No Mercy – немецкое трио, состоящее из американских музыкантов, которых собрал вместе продюсер легендарной группы Boney M. Франк Фариан. Без зажигательных Where Do You Go, Missing, More Than A Feeling от No Mercy уже почти 30 лет не обходятся дискотеки по всему миру.

No Mercy - Where Do You Go

London Beat – еще один коллектив, участники которого уроженцы США, основан в Лондоне. Их первая композиция I've Been Thinking About You мгновенно сделала ребят безумно знаменитыми, не менее успешными были и You Bring On The Sun, A Better Love, Falling In Love Again. Концерты London Beat все так же собирают полные залы по всему миру.

Bad Boys Blue – интернациональная группа, созданная в Германии, – подарила своим фанам множество хитов, среди которых You’re A Woman, I Wanna Hear Your Heartbeat, Love Really Hurts Without You, Come Back And Stay.

Алена Апина – участие любимицы многих поколений меломанов организаторы долго держали в секрете, но теперь известно, что певица порадует зрителей своими хитами "Ксюша", "Улица любви", "Узелки", "Танцевать до утра" и другими.