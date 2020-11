Столкновение с самим собой: Асаф Авидан представит в Киеве новый альбом

Асаф Авидан представит в Киеве новый альбом "Anagnorisis" (фото: пресс-служба)

15.10.2021

Обладатель уникального андрогинного голоса и один из самых популярных израильских артистов — Асаф Авидан впервые приедет в Украину. 15 октября в столичном Bel Etage артист представит седьмую по счету пластинку "Anagnorisis" (билеты). Это особый альбом, записанный не в погоне и спешке, как это часто бывает, а в спокойствии и гармонии.

Музыкальный бэкграунд Авидана – это смесь из разных культур и жанров. Его детские годы прошли под классический рок 60-70-х, он вдохновлялся свободным духом Ямайки, а главным откровением артиста стали песни Боба Дилана, Дженис Джоплин и Роберта Планта. С последними двумя чаще всего и сравнивают протяжный голос исполнителя – неповторимый тенор-альтино.

Мультипликатор по образованию, Авидан начинает писать музыку из-за личной драмы. Расставшись с девушкой, он записывает дебютный EP "Now That You're Leaving", собирает группу The Mojos и становится безумно популярным в Израиле. Впоследствии их песню "Reckoning Song" находит немецкий диджей и ярый поклонник Авидана Wankelmut, делает на нее техно-ремикс – и Асаф становится европейской звездой. Записав две успешные пластинки и даже выступив на одной сцене с кумиром Робертом Плантом, Авидан распускает The Mojos и успешно начинает сольную карьеру. В частности, среди его достижений: песня музыканта "The Labyrinth Song" послужила саундтреком к третьему сезону одного из успешнейших сериалов десятилетия – The Dark (Тьма).

"Anagnorisis" – его седьмая полноценная пластинка, и она во всех смыслах особенная. В первую очередь потому, что Авидан нашел свой покой. Он поселился в Италии, превратив старинный фермерский домик в творческую мастерскую и студию звукозаписи, и ... начал брать уроки у местных фермеров. Как садовник – оливковым деревьям, Авидан решил дать время и свободу своим песням: возможность пустить корни, развиваться естественно, а не в спешке.

Он искал вдохновение в неожиданной для себя музыке: слушал Тома Йорка, The Fugees, Дэвида Боуи, олдскульный джаз, Билли Айлиш и Канье Уэста. Смешивая в один коктейль все услышанное, он стремился выразить весь спектр своих чувств в хаотичности и множественности жизни. Неудивительно, что и десятки голосов на пластинке он тоже записывал сам.

Аристотель назвал термином Anagnorisis тот момент, когда персонаж внезапно сталкивается со своим истинным "я" и раскрывается в полную силу. "Anagnorisis" самого Асафа Авидана – его седьмая пластинка. И Киев услышит его вживую 15 октября 2021 года.