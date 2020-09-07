Sonata Arctica поразят Украину силой своего звучания

Sonata Arctica (фото: пресс-служба)

07.04.2021

Мощные пауэр-металлисты Sonata Arctica из мифической Финляндии устроят праздник тяжелой музыки в столичном клубе Atlas 7 апреля (квитки).

Основанная в 1996 году в городке Кеми, группа, тогда еще под названием Tricky Beans, вдохновлялась Queen и играла хард-рок. Собственно, влияние культовой британской группы ощутимо и в современном звучании группы. Неизменный фронтмен финских тяжеловесов Тони Какко не раз признавался в этом в интервью.

Sonata Arctica появились на свет через несколько лет, а с новым названием - стартовали и кардинальные изменения музыкального направления. Финны наконец находят свое и выдают мощный symphonic power metal, окутав его клавишными и характерным ритмом. А Тони сполна раскрывает свой особенный стиль вокала - смесь тенора и фальцета.

А дальше понеслось. Контракты от влиятельных лейблов, верхушки чартов, покорение США, Японии, Китая, Австралии и Канады, туры вместе с Nightwish, Iron Maiden, Gamma Ray, Stratovarius, Rhapsody, Epica, Dragon Force и участие в ведущих метал-фестах мира (в частности самого масштабного в мире фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air) - 24 года Sonata Arctica не сдают своих позиций.

В активе музыкантов - 14 пластинок, которые получили внимание слушателей и критиков, и десятки таких обожаемых фанатами песен, как Fullmoon, Replica, Tallulah, My Land и Paid in Full.

Их концерт - настоящий подарок для фанатов тяжелой музыки. А все, что нужно, чтобы его получить, прийти в клуб Atlas 7 апреля и отдаться сбивающей с ног энергии Sonata Arctica.