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Сольный взрослый стендап от Валерия Жидкова: в Киеве состоится #ГудНайтШоу

Lite » Афиша 13.08.2020 - 14:27
#ГудНайтШоу от Валерия Жидкова в Киеве
#ГудНайтШоу от Валерия Жидкова в Киеве

05.09.2020, 12.09.2020, 19.09.2020

Автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков в начале осени выступит в Киеве с серией сольных стендап-шоу. 5, 12 и 19 сентября комик представит свой авторский проект #ГудНайтШоу в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Количество мест ограничено, поэтому увидеть популярное TV-show в камерном формате смогут только 100 зрителей каждую субботу.

"Это будут мои первые концерты в Caribbean Club. Давно поглядывал на эту интересную сцену и наконец срослось. Уверен, что все пройдет прекрасно, потому что атмосфера клуба идеально подходит для моего #ГудНайтШоу: уютно, спокойно, "для своих". Три субботы - три разные программы. Приходите - посмеемся, подумаем, отдохнем!", - рассказывает Валерий Жидков.

#ГудНайтШоу - сольный взрослый стендап, временами на непростые и неоднозначные темы: о сексе, феминизме, религии, языках и национальностях - обо всем, что нас объединяет и разъединяет. Это юмор, над которым можно и посмеяться, и задуматься.

Отзывы зрителей, которым посчастливилось присутствовать на съемке TV-программы, единогласны: "#ГудНайтШоу - это остро, умно и очень смешно!".

Билеты на шоу можно приобрести по ссылке. Не упустите свой билет и получите заряд позитива, которого хватит минимум на месяц вперед.

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