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Сергей Михалок и группа DREZDEN дадут первый концерт в Киеве

Lite » Афиша 26.02.2020 - 14:23
Сергей Михалок и группа DREZDEN дадут первый концерт в Киеве
Сергей Михалок и группа DREZDEN дадут первый концерт в Киеве

28.02.2020

28 февраля в столичном клубе Bel Etage состоится концерт нового проекта Сергея Михалка DREZDEN (билеты).

За год существования коллектива Сергея Михалка у DREZDEN появилось большое количество поклонников, которые с нетерпением ждали концертов группы.

Первый концерт DREZDEN состоялся во Львове при полном аншлаге, да еще и в день рождения Сергея Михалка. Готовиться к концертам музыканты начали еще осенью: репетировали на студии в Минске, работали над сценографией и снимали live-video, в котором демонстрировали всю мощь живого звучания DREZDEN.

Выступление DREZDEN в Львове

По отзывам в сети, после двух первых концертов во Львове и Минске, выступление DREZDEN не похоже ни на концерты Ляпис-98, ни на BRUTTO.

"Фанаты оставляют очень интересные, аналитические комментарии и это круто! Нам было приятно видеть множество поклонников, которые знают слова всех песен, и даже уже придумали свои танцевальные движения под эти треки", - поделился эмоциями продюсер группы Антон Азизбекян.

Невероятный музыкальный перформанс DREZDEN в Киеве, на котором будут исполнены все песни с двух альбомов, продлится около двух часов.

DREZDEN - ЭДЕЛЬВЕЙС

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