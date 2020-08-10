Селена Family Fest: ко Дню Независимости в Черкассах выступят NK и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Настя Каменских выступит на "Селена Family Fest" (фото: instagram.com/kamenskux)

22.08.2020-24.08.2020

С 21 по 24 августа на живописном берегу Днепра в Черкассах пройдет 4-дневный "Селена Family Fest".

Каждый вечер - новый артист, звездные ведущие, розыгрыш призов и, конечно, SECRET GUESTS! Замечательный формат отдыха для всей семьи: для мамы, папы и детей.

Билет на концерт, который можно купить здесь, включает в себя вход на территорию комплекса "Selena Family Resort" с 10:00, где каждый может выбрать себе форму отдыха: фуд-корты, ресторан, бассейн, пляжная зона на берегу Днепра, детская зона, теннис, баня на дровах, рыбалка и другие развлечения.

ЛАЙНАП

Олег Кензов

Он не оставляет равнодушных - удивляет мужчин содержанием и душевностью, а женщин - харизмой и голосом. "Обстановка по кайфу" обеспечена!

Олег Кензов

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Это лучшая рок-группа страны по версии телеканалов М2 (премия "Золотая Жар-Птица") и М1 (премия М1 Music Awards). Группа, завоевавшая много сердец своей искренностью и умением откровенно делиться чувствами, собирает тысячи поклонников по всей Украине.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Большой фестиваль STAND UP

Данное шоу - не просто юмор, а шутки, основанные на реальных событиях. Личные переживания комиков, смешные жизненные ситуации и просто интеллигентное чувство юмора в одном выступлении.

NK

Настя Каменских стала первой исполнительницей из Украины, которая покорила чарт Billboard с международным хитом "Peligroso". Также NK становится первой певицей, которая представила свою страну на ХIХ ежегодной церемонии вручения латиноамериканского "Грэмми" и в эфирах самых рейтинговых телепередач Латинской Америки!

NK

Не пропустите драйвовый семейный уикенд этого лета! Организаторы заботятся о вашем здоровье, поэтому придерживаются всех норм карантинного режима: места на трибунах в шахматном порядке, фан-зона со столиками по 4 человека и расстояние в полтора метра.