Проект Юры Самовилова "Гуртом"

Проект Юры Самовілова "Вместе" (фото: docker.com.ua)

08.11.2018

8 ноября в Docker-G pub состоится выступление украинского музыканта Юры Самовилова — "Гуртом".



Юра Самовилов — музыкант, автор и исполнитель собственных песен из города Донецк. Начал творческий путь в 2013 году. Первое выступление состоялось 15 января 2014-го в культовом донецком клубе "Gung'Ю'бazz Bar". Сейчас живет и работает в Киеве.



Широкую огласку его творчество приобрело благодаря синглу "Гармати", который получил поддержку многих радиостанций и был крещен СМИ, как "антивоенный". Сам автор подчеркивает более философском трактовке содержания песни.

Юра Самовілов — Гуртом

Зимой 2016-го презентовал первую видео работу на песню "Напевно". Съемочный процесс возглавил известный украинский клипмейкер Виктор Придувалов, который сейчас выступает в роли креативного советника проекта.



По приглашению Василия Прозорова (группа ТОЛ), выступил в поддержку дебютного альбома его нового проекта "ПНД". Летом 2017 года стал финалистом "Ukrainian Song Project" и принял участие в концерте, который состоялся на "Арене Львов".



В конце 2017-го Самовилов представил первый акустический мини-альбом "Маленька квітка", который был записан на студии Евгения Ступки и Милоша Елича "Boutique 888 Studio". К работе над ЕР присоединились известные киевские музыканты, в частности клавишник и трубач группы "ТНМК" Александр Шиманский. Весной 2018-го вышел клип на песню “Каное”, режиссером которого снова выступил Придувалов.

Юра Самовилов — Каное

После выхода альбома состав коллектива был расширен. К Юре присоединились Кирилл Чихрадзе (клавишные) и Антон Литвинов (перкуссия). Проект получил название "Юра Самовілов. Гуртом".

Сейчас музыканты вместе работают над новым звучанием и материалом. По состоянию на лето 2018 года они успели принять участие в нескольких фестивалях и благотворительных мероприятиях и объявили о начале записи дебютной пластинки в новом составе.



Начало виступления — в 20:00.



Билеты можно приобрести здесь.



Узнать информацию и забронировать столик: 095 280-83-40.