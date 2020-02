Питер Догерти возвращается в Киев

Питер Догерти

18.05.2020

Существуют в современном мире музыки персонажи, которые за короткое время стали легендарными. Один из них – Пит Догерти, сольный исполнитель, а также фронтмен групп The Libertines и Babyshambles. Сейчас дебошир, который не исчезал с первых полос новостей со скандальными заголовками, в новых песнях пытается наконец разобраться в себе, найти свой символический дом и как никогда раньше приблизиться к душевному спокойствию. Насколько это возможно для него. Записав в прошлом году вместе с новой группой материал в маленьком рыбацком городе в Нормандии, Пит продолжает свое путешествие. 18 мая в киевском клубе Bel Etage Догерти представит прошлогодний релиз, новый материал, готовит к выходу этой весной, но и без классики The Libertines и Babyshambles также не обойдется (билеты).

От самого начала, от времени формации The Libertines, Пита Догерти считали одним из лучших сонграйтеров "нового поколения" британской музыки. Успешной группу сделали два фронтмены – Питер Догерти и Карл Барат. С одной стороны Барат привнес в эту смесь свою любовь к The Velvet Underground, The Clash, The Doors, Django Reinhardt и Nirvana, а с другой был Догерти и такие коллективы как The Jam, Sex Pistols, The Smiths, Chas & Dave. Догерти вдохновлялся творчеством Уильяма Блейка и Эмили Дикинсон в то время, как Барат увлекался Саки и эдвардианским юмором.

The Libertines - Up The Bracket

Группа собралась еще в 90-х, но широкое признание пришло к музыкантам только в 2002 году после выхода дебютника "Up the Bracket". Медиа и критики называли его "возрождением британского инди", NME добавил его в список лучших британских альбомов за все время. Однако, "молодой и перспективный" коллектив имел свои внутренние проблемы. Покинув группу из-за личных неурядиц и зависимости, Питер создал группу Babyshambles, чтобы иметь возможность творить и дальше. Вместе коллектив записал три успешных альбома, но и на этом не останавливается. Их трек "Fuck Forever", который едва не остался лежать в ящике из-за своего названия, стал самой успешной их песней и одним из самых известных инди-гимнов. Хоть жизнь группы была и остается турбулентной, это не остановило Догерти от записи разнообразных коллабораций – с поэтом Wolfman, с такими группами как Dirty Pretty Things, We Are Scientists, The Kooks и The Holloways – и перейти к записи сольного материала. Таким образом, в 2009-м вышла пластинка "Grace/Wastelands", а еще через несколько лет появилась "Hamburg Demonstrations".

Babyshambles - Fuck Forever

Однако, похоже, годы записей с сессионными музыкантами заставили Пита соскучиться по товарищеским духом работам с группой. В 2016-м стало известно, что Джек Джонс из группы Trampolene, который уже сотрудничал с The Libertines, станет лид-гитаристом нового проекта Догерти – The Puta Madres. Через три года появилась дебютная пластинка группы – "Peter Doherty & The Puta Madres", которая точно показывает, что Питер наконец-то нашел своих людей. Это неожиданно интимное изображение любви, потерь, потерянности, счастья, трагедии, зависимости и способности человеческой души преодолеть свои самые темные грани. А киевский концерт Пита Доэрти и группы станет таким себе "потретом художника в зрелости" – от панковых взрывов времен The Libertines и Babyshambles к мягким фолковым мелодиям, пронизанных скрипками и ветром Нормандии.

Peter Doherty & The Puta Madres - Who's Been Having You Over