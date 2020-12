Где отдохнуть на Рождество и Новый год в Киеве: лучшие концерты декабря-января

Концерты к локдауну

25.12.2020, 28.12.2020, 07.01.2021, 01.01.2021, 02.01.2021, 30.01.2021, 03.01.2021, 05.01.2021, 06.01.2021

Из года в год Caribbean Club Concert Hall готовит дружескую и музыкальную атмосферу для незабываемых праздников. Старейший столичный клуб предлагает ярко попрощаться с нынешним годом и весело встретить грядущий.

Во время новогодних и рождественских праздников гостей Caribbean Club ждут самые разнообразные события: документально-музыкальный спектакль "Make up" от Dakh Daughters, вечеринка Christmas Night, ретро-вечер Speakeasy Jazz Christmas Show, концерты "Ляпис 98", эксклюзивный концерт "Теплый Акустический Рождественский Вертеп" от "ТНМК", варьете-шоу "Рояль" и спектакль "Секс на пляже — не только коктейль".

На каждое событие в продаже только 100 билетов — уникальная возможность увидеть и услышать любимых артистов в камерной обстановке. Подробнее о каждом событии рассказываем в материале.

25 декабря, 7 января: Dakh Daughters со спектаклем "Make up"

25 декабря и 7 января состоится документально-музыкальный спектакль "Make up" в исполнении актрис Dakh Daughters. Спектакль-зеркало, через которое актрисы всматриваются в самих себя. Зрителям деликатно приоткроют художественную кухню, личные истории, из которых потом возникают стихи, сочиняются песни, рождаются спектакли.

Make Up актрис передается не "фирменным" гримом — выбеленным лицом с кукольным макияжем, а качеством сценического присутствия, откровенностью перед зрителем. Этот белый покров объединяет разные характеры, разные судьбы, разное звучание голоса и души каждой из актрис.

28 декабря: Christmas Night от Anyanya Udongwo и Andriy Chmut

28 декабря харизматичный Аняня Удонгво и его бенд познакомят гостей Christmas Night с удивительным жанром госпел. В этот вечер известные рождественские композиции "Silent night", "Let it snow", "Last Christmas", "We wish you a merry Christmas", "Jingle bell" и другие наполнят сердца предвкушением сказочного чуда.

"Мы подготовили фантастическую программу, и готовы делиться своим праздничным настроением и дарить тепло наших сердец", - рассказали музыканты.

1 января: концерт "Ляпис 98"

В первый день нового года оркестр "Ляпис 98" и его бессменный лидер Сергей Михалок традиционно сыграют новогодний концерт в Caribbean Club. Коллектив исполнит программу, которая состоит из золотых хитов и всенародно любимых песен, которые поют вот уже несколько поколений.

Каждый их концерт — это сложная театральная постановка, шоу в лучших традициях Бродвея, буря неподдельных эмоций – это нужно видеть и ощущать! Они дарят людям радость, хорошее настроение и заряжают на подвиги.

2 и 30 января: варьете-шоу "Рояль"

"Мы на один вечер приглашаем зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", - рассказали создатели шоу.

Варьете "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Шоу уже покорило сердца тысяч зрителей. Теперь ваша очередь насладиться искусством варьете!

3 января: Speakeasy Jazz Christmas Show на БИС

3 января состоится праздничный ретро-вечер Speakeasy Jazz Christmas Show от создателей шоу "Эпоха Джаза". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры – виртуозные музыканты и артистичные танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительное путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Кэллоуэй, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов.

5 января: спектакль "Секс на пляже – не только коктейль"

Легкий, смешной и добрый спектакль от театра-студии импровизации "Черный Квадрат". "Тихий, едва уловимый шум прибоя, легкий морской ветерок придает ощущение свежести, белозубый мулат подносит "Мохито"... Мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья", - так представляли себе отдых у моря герои спектакля, а получилось ... А получилось, конечно же, намного интереснее.

6 января: концерт группы "ТНМК"

Праздновать Рождество вместе с "ТНМК" в Caribbean Club уже стало замечательной традицией, которая длится пятый год подряд. 6 января группа снова сыграет эксклюзивную программу "Теплый Акустический Рождественский Вертеп" в культовом клубе столицы. Музыканты станут персонажами классического украинского вертепа, а между песнями сыграют фрагменты мини-спектакля, в котором подадут рождественские традиции в современном контексте.

"У нас есть несколько рождественских песен, есть акустическая программа, которую мы обычно играем в театрах. В этот раз мы решили все это соединить, добавить, перемешать и показать то, чего раньше не делали", - рассказал Олег "Фагот" Михайлюта.