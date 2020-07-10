Особенный камерный концерт: Тарас Чубай выступит в Киеве

Тарас Чубай выступит в Киеве (фото: пресс-служба Caribbean Club)

01.08.2020

1 августа Тарас Чубай, основатель и лидер группы "Плач Єремі́ї", выступит с особенным камерным концертом в Caribbean Club Concert Hall. Гостей ждут музыкальные сюрпризы и любимые песни, которые уже давно стали народными хитами (билеты).

"Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, вип'єте – холодного вина" – слова, знакомые всем ценителям оригинальной украинской музыки. Уже 25 лет эта композиция входит в ТОП-10 самых романтических и самых любимых украинских песен. Простая и легкая мелодия, душевная лирика и образы, которые заставляют сердце сжиматься от волн сантиментов.

"Гарантирую широкий спектр музыкально-поэтических переживаний: от глубоких медитаций до неземных наслаждений. Также достану из ящичков несколько сюрпризов, а в конце споем вместе то, что вы любите больше всего. Моя гитара и голос к вашим услугам!", - рассказывает Тарас Чубай о предстоящем концерте.

Музыка Тараса Чубая – это как хорошо выдержанное вино, явление проверенное временем, явление, которое притягивает к себе интересных и фантастических людей.

"Концерты Тараса Чубая в августе в Caribbean Club - уже стали хорошей традицией. В этот раз концерт впервые пройдет без группы, и впервые, из-за правил карантина, очень ограниченное количество мест - всего 100 билетов. Поэтому советуем поклонникам не медлить, чтобы не упустить возможность услышать любимые песни легенды украинской сцены вживую", - отмечают организаторы.

ПЛАЧ ЄРЕМІЇ - Коли до губ твоїх