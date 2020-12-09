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ONUKA станет звездной гостьей зимнего городка в Киеве

Lite » Афиша 09.12.2020 - 14:36
ONUKA выступит в Киеве (фото: пресс-служба певицы)
ONUKA выступит в Киеве (фото: пресс-служба певицы)

12.12.2020

12 декабря в Osocor Winter Village зазвучит мощный микс электронной и этнической музыки. Ведь именно в этот день в зимний городок приедет Ната Жижченко со своим музыкальным проектом ONUKA. Концерт состоится под открытым небом на ледовой арене (билеты).

Этим выступлением заведение продолжает летнюю традицию вечеринок и концертов в формате "Day Time Event". Единственное отличие: теперь они будут проходить в полном магии и волшебства зимнем городке Osocor Winter Residence.

История ONUKA — это история талантливой пары, где каждый на своем месте. Евгений Филатов, один из самых успешных саунд-продюсеров Украины, занимается современным звучанием. Ната Жижченко, экс-вокалистка групп Tomato Jaws и Kooqla, — душа, голос и месседж ONUKA.

Собственно, ONUKA — это она и есть. Ната — внучка известного мастера народных инструментов Александра Шленчика. Именно он торжественно вручил ей в раннем детстве сопилку — инструмент, который станет для артистки родным и определит звучание ее музыки.

Сегодня ONUKA почти не дает концертов. А значит, гости Winter Village будут иметь по-настоящему уникальную возможность первыми услышать новые творения и насладиться любимыми песнями "Time", "Misto", "Vidlik", "Other" и многими другими.

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