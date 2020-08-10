Оксана Муха представит во Львове концертную программу "Два цвета"

Оксана Муха

24.08.2020

24 августа певица Оксана Муха выступит во Львове с праздничным концертом. Выступление обладательницы титула "Голос страны" состоится под открытым небом в уникальном для Украины месте - в Митрополичьих Садах на Святоюрской горе (площадь Святого Юра, 5) (билеты).

В новых, карантинных, реалиях, в которых для проведения массовых событий действуют ограничения, организаторы концертов начали искать новые, безопасные для здоровья форматы встреч артиста со слушателем. Так в июле Оксана Муха дала в Львове аншлаговый автомобильный концерт на крыше, а теперь анонсирует праздничный летний вечер в Митрополичьих Садах "Два кольори".

"Какое же это счастье, что организаторы таки находят возможности для того, чтобы украинская песня звучала и была услышанной. Для меня памятный и дорогой каждый концерт. А выступление в сам День Независимости нашей страны – это очень трепетное чувство - возвышенное, праздничное. Наконец, споем вместе те песни, которые творят нас, украинцев", - говорит Оксана Муха.

24 августа в Митрополичьих Садах во Львове состоится изысканный, уютный, теплый концерт Оксаны Мухи, в котором в знаковый для Украины день будут звучать лучшие украинские песни:"Гуцулка Ксеня", "Я піду в далекі роки", "Черемшина", "Ворожка", "Де ти тепер", "Шуміша ліщина"… К слову, до Дня Независимости певица готовит премьеру своего дебютного клипа на народную песню "Шуміла ліщина".

Оксана Муха выступит во Львове