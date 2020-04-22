Ода наследию легендарных Metallica: в Киеве покажут масштабное трибьют-шоу

В Киеве состоится концерт, посвященный Metallica

04.12.2020

Из года в год трибьют-шоу по всему миру возрождают из прошлого музыку легендарных артистов, воссоздавая величайшие выступления минувших лет с необыкновенной подлинностью.

Scream Inc. - один из самых грандиозных трибьют-проектов, посвященных творчеству Metallica. Созданное ими шоу - динамичный калейдоскоп, в котором тяжеловесное звучание сменяется пронзительными симфоническими партитурами, а классическое наследие легенд хэви-метала получает новое переосмысление.

Мастерство и виртуозность Scream Inc. отмечал сам Джеймс Хэтфилд - фронтмен Metallica. С ним солидарны тысячи фанатов со всех уголков Европы, ведь Scream Inc. собирают полные залы в разных странах - от Польши до Португалии.

Scream Inc. plays Metallica - важнейшее шоу в истории группы. Scream Inc. облачают в громогласную симфоническую аранжировку не только хиты из альбома "S&M", но и не вошедшие в него песни.

В эпицентре Дворца Спорта будет установлена сцена с осмотром на 360 градусов, дизайн и конфигурация которой позволят каждому из присутствующих получить незабываемый визуальный опыт. Каждая із сторон зала будет оборудована специальными аудио-массивами, чтобы обеспечить зал максимальным покрытием и качеством звучания. По центру сцены разместится живой симфонический оркестр, в шоу также будет использоваться пиротехника, снопы искр, лазеры, экраны - приемов зрительной выразительности Scream Inc. не занимать.

4 декабря, Дворец Спорта, Scream Inc. plays Metallica. Билеты в продаже с 31 мая. Однако оформить резерв советуем уже сейчас, чтобы успеть приобрести лучшие места по самой низкой цене.