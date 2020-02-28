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Новые девушки Джеймса Бонда: Freedom Jazz покажут взрывное шоу в Киеве

Lite » Афиша 28.02.2020 - 16:35
Freedom Jazz представляют весеннюю серию Caribbean jazz dinner show
Freedom Jazz представляют весеннюю серию Caribbean jazz dinner show

05.03.2020, 12.03.2020, 26.03.2020, 02.04.2020, 09.04.2020, 16.04.2020

Freedom Jazz girls band объявили весеннюю серию Caribbean jazz dinner show, которая стартует 5 марта. Очаровательные джазетки будут удивлять зрителей взрывным Sax Live Show "Пiф-Паф".

Популярное шоу собирало аншлаги прошлой осенью, и по многочисленным просьбам поклонников - возвращается уже этой весной!

Sax Live Show "Пiф-Паф” - это настоящая "Бондиана", которая будто сошла с экранов телевизоров. Девушки Бонда - вот, кем возомнили себя на этот раз Freedom jazz girls band.

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь - девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия - словно изысканное колье на тонкой шее, и мы - джазетки, будем сверкать в нем бриллиантами", - говорят Freedom Jazz girls band.

Дерзко и неожиданно, как выстрел из-за угла. На сцене разыграются настоящие страсти, где зрители будут не свидетелями, а соучастниками.

А где-то в углу зрительного зала, в дыму сигары будет сидеть он, сверкая своими страстными глазами. И подойдя ближе непременно захочет себя представить, как всегда, это делал раньше: "Бонд, Джеймс Бонд". Но в этот раз его представления будет оборван на полуслове, ведь теперь и навсегда только - Jazz, Freedom Jazz!

"Отличное шоу! Очень профессионально! И площадка идеально подходит для такого формата. Это должен увидеть каждый!", - поделились впечатлениями гости, посетившие шоу прошлой осенью.

Не пропустите Sax Live Show "Пiф-Паф" этой весной: 5, 12, 26 марта, 2, 9 и 16 апреля в Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Freedom-Jazz - "Ladies Gonna Dance"

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