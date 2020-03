Номинанты Грэмми выступят в Киеве с программой The Beatles Tribute Show

Liverpool Legends

07.03.2020

Всемирно известный коллектив Liverpool Legends, созданный родной сестрой Джорджа Харрисона, Луизой Харрисон, впервые выступит в Киеве. Концерт состоится 7 марта в столичном концерт-холле Caribbean Club (билеты).

Liverpool Legends привезут программу "The Greatest Hits", охватывающую всю историю величайшей группы всех времён - The Beatles.

Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперёд.

"Мы не можем дождаться, когда уже посетим Украину, и поделимся там призывом к миру от The Beatles! Мы знаем, как это удивительно, и мы с нетерпением ждем гастролей в разных городах и встречи с людьми", - поделились Liverpool Legends перед туром по Украине.

За историю существования Liverpool Legends достигли впечатляющих результатов, вот лишь некоторые из них:

Дали 4 концерта на огромном стадионе Rose Bowl в Пасадене, штат Калифорния, собрав 160 000 зрителей!

Выступали во всемирно известном Карнеги-холле в Нью-Йорке, где The Beatles выступили в 1964 году сразу после шоу Эда Салливана;

Номинированы на премию Грэмми за работу над альбомом "Fab Fan Memories";

Настолько впечатлили знаменитого голливудского продюсера Джерри Брукхаймера ("Пираты Карибского моря", "Сокровище нации"), что получили приглашение сняться в фильме о Битлз - группе, навсегда изменившей ход музыки и мир;

Удостоены наград "Лучшая группа", "Лучшее шоу", "Лучшее шоу-посвящение" и получили престижную премию "Артиста года" (Visitors’ Choice Award for Entertainer of The Year);

Стали хэдлайнерами International Beatles Week ("Международной недели Битлз") в Ливерпуле, где 100 000 фанатов заполнили улицу Виктория, чтобы услышать их концерт;

У Liverpool Legends есть свой театр в Брэнсоне, штат Миссури, где они выступают в течение всего года.

Совсем недавно Liverpool Legends совершили поездку по миру, играя в исторических местах, таких как The Cavern Club в Ливерпуле, записывались в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне. Они выступали с Денни Лэйном (сооснователь Wings с Полом Маккартни), Питом Бестом (оригинальный барабанщик The Beatles) и Boston Pops.

Если вы хотите пропитаться духом The Beatles, ощущая как по коже бегут мурашки на песне "Hey Jude", испытать сжимающую грудь ностальгию на "Yesterday", если для вас и ваших друзей фраза "Come together" - это пароль, а "Let it be" - девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт желтой подводной лодки 7 марта в Caribbean Club!