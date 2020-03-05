Номинанты Грэмми выступят в Киеве с программой The Beatles Tribute Show

07.03.2020
Всемирно известный коллектив Liverpool Legends, созданный родной сестрой Джорджа Харрисона, Луизой Харрисон, впервые выступит в Киеве. Концерт состоится 7 марта в столичном концерт-холле Caribbean Club (билеты).
Liverpool Legends привезут программу "The Greatest Hits", охватывающую всю историю величайшей группы всех времён - The Beatles.
Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому, концертный график коллектива расписан на годы вперёд.
"Мы не можем дождаться, когда уже посетим Украину, и поделимся там призывом к миру от The Beatles! Мы знаем, как это удивительно, и мы с нетерпением ждем гастролей в разных городах и встречи с людьми", - поделились Liverpool Legends перед туром по Украине.
За историю существования Liverpool Legends достигли впечатляющих результатов, вот лишь некоторые из них:
Совсем недавно Liverpool Legends совершили поездку по миру, играя в исторических местах, таких как The Cavern Club в Ливерпуле, записывались в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне. Они выступали с Денни Лэйном (сооснователь Wings с Полом Маккартни), Питом Бестом (оригинальный барабанщик The Beatles) и Boston Pops.
Если вы хотите пропитаться духом The Beatles, ощущая как по коже бегут мурашки на песне "Hey Jude", испытать сжимающую грудь ностальгию на "Yesterday", если для вас и ваших друзей фраза "Come together" - это пароль, а "Let it be" - девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт желтой подводной лодки 7 марта в Caribbean Club!