NILETTO и его "Любимка": автор главного хита 2020 едет в Киев

NILETTO (фото: пресс-служба артиста)

28.11.2020

Вчера - простой парень-танцор, который выкладывает свои танцевальные ролики на Youtube. Сегодня - автор одного из самых громких хитов 2020 года. Nilletto, он же Данил Прытков, приедет в Киев 28 ноября (билеты).

Он начинает петь на втором курсе университета. Дальше - попытки писать песни самостоятельно, первые успехи, участие в телевизионных шоу. И вот однажды вместе с товарищем (который, кстати, сегодня его менеджер), Данил закрывается дома, чтобы творить. И пишет "Любимку" - музыкальную бомбу, которая собрала более 178 миллионов просмотров на Youtube и заняла 34-е место в мировом рейтинге приложения SHAZAM; песню о сложных отношениях, ставшую вирусной и в рекордный срок разорвавшую TikTok. После нее об артисте заговорили все. Его приглашают на беседы известные интервьюеры, с ним выходит немало шоу, а количество подписчиков Nilletto в Instagram растет едва ли не ежеминутно.

Казалось бы, чего еще желать? Наслаждайся моментом! Но нет, Данил снова штурмует музыкальные олимпы, записывает сразу несколько песен с известными артистами и собирает первые большие залы. Он не боится стать артистом одной песни. Niletto просто радует фанатов музыкой, заряжает всех вокруг позитивом и остается тем же простым парнем, которым и был: покупает фастфуд, ездит на общественном транспорте, живет за городом с мамой и пишет песни, которые ему по душе.

28 ноября Данил согреет сердца столичных меломанов именно этими песнями. А значит, у вас есть лишь несколько месяцев, чтобы научиться всем танцевальным движениям из "Любимки".