Нейромонах Феофан везет в Киев масштабное шоу

Нейромонах Феофан

15.04.2020

Гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь отмечают десятилетие проекта масштабным сольным концертом 15 апреля в Киеве (билеты).

Нейромонах Феофан – Притоптать

Для праздничного шоу выбран клуб Atlas, который позволяет не просто собрать вместе всех поклонников проекта, но и дать простор для традиционных интерактивов со зрителями. В этом году команда Нейромонаха Феофана, всегда воплощающая технические особенности концертов самостоятельно, также займется модернизацией и усилением шоу-программы. В сетлист войдут все самые популярные треки, а также новые неизданные композиции.

Сегодня на счету у Нейромонаха Феофана:

три полноценных альбома, серия из четырех связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов

клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube

внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя и других селебрити

громкий дуэт с Би-2

полные залы на концертах в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на фестивалях от рок- до кибер-тематики.

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, но поклонники Древнерусского Драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому в этом году исполнится 10 лет!

Нейромонах Феофан - Под драм легко