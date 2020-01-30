Нейромонах Феофан везет в Киев масштабное шоу

15.04.2020
Гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь отмечают десятилетие проекта масштабным сольным концертом 15 апреля в Киеве (билеты).
Нейромонах Феофан – Притоптать
Для праздничного шоу выбран клуб Atlas, который позволяет не просто собрать вместе всех поклонников проекта, но и дать простор для традиционных интерактивов со зрителями. В этом году команда Нейромонаха Феофана, всегда воплощающая технические особенности концертов самостоятельно, также займется модернизацией и усилением шоу-программы. В сетлист войдут все самые популярные треки, а также новые неизданные композиции.
Сегодня на счету у Нейромонаха Феофана:
На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как он выглядит на самом деле, но поклонники Древнерусского Драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому в этом году исполнится 10 лет!
Нейромонах Феофан - Под драм легко