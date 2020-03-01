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Нэнси: любовь сильнее боли

Lite » Афиша 01.03.2020 - 02:16
Нэнси
Нэнси

05.03.2020

"Нэнси" — пожалуй, одна из самых популярных групп 90-х. Со времени своего основания в 1992 году коллектив записал 24 альбома, выпустил множество клипов и неоднократно становился победителем музыкальных конкурсов и фестивалей. Их песни "Дым сигарет с ментолом", "Чистый лист", "Отель", "Черный кадиллак", "Туман-туман", "Как любил я тебя" долгие годы звучали из всех магнитофонов и радиоприемников, а также всегда были фаворитами на дискотеках. Сейчас на официальном канале YouTube NensiTV более 140 млн просмотров клипов и видео.

С 2007 года третьим солистом коллектива был Сергей Бондаренко – сын создателя и неизменного лидера "Нэнси" Анатолия Бондаренко. Сергей, автор и исполнитель нескольких новых хитов группы, умер в октябре 2018 года. Анатолий и другие участники нашли в себе силы продолжать выступать в память об их молодом коллеге. С тех пор на концертах они всегда исполняют песню "Любовь сильнее боли", которую написал и пел Сергей Бондаренко.

5 марта в 19:00 на сцене Национального дворца искусств "Украина" группа "Нэнси" подарит своим поклонникам специальное весеннее шоу, в котором будут новые и давно любимые хиты, проникновенное исполнение и много сюрпризов. Кто еще не встречался со своими кумирами вживую, не пропустите их грандиозный концерт (билеты).

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