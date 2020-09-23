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Музыкальный дневник Златы Огневич: певица сыграет камерный концерт в Киеве

Lite » Афиша 23.09.2020 - 14:24
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

15.10.2020

15 октября очаровательная Злата Огневич выступит с камерным концертом "Богиня" в столичном Caribbean Club Concert Hall. Певица подарит поклонникам эксклюзивный концерт – в продаже только 100 билетов.

"Мы готовим для вас особый акустический концерт, это мой музыкальный дневник, в который я собрала лучшие истории о личном", поделилась Злата Огневич.

В камерной атмосфере Caribbean Club Concert Hall певица представит свои известные хиты "Солодка кара", "Танцювати", "Єдиний", "Долоні", "Дo мене" в акустическом звучании.

Злата Огневич - Солодка Кара

Также 15 октября состоится live-премьера песен с нового альбома "Богиня", презентация которого состоялась недавно на всех стриминговых платформах. Композиции, которые вошли в новый альбом, были созданы Златой Огневич в творческом тандеме с Андреем Хлывнюком, EYRA (Светлана Кравчук), MORPHOM, Вадимом Лисицой, Михаилом Кошевым, The MANEKEN и Виталием Телезиным.

Над песнями певицы работают лучшие украинские музыканты, а в ее творческом багаже дуэты с выдающимся тенором Андреа Бочелли и участие в концерте Монсеррат Кабалье. 15 октября Злата Огневич споет только для 100 зрителей.

Сопровождать певицу будет виртуозный музыкальный коллектив Kaska Records Band в составе: Анатолий Шмаргун – барабаны, перкуссия, Александр Лозовский – гитара, Алексей Нестеренко – бас, Алексей Герман – клавишные, труба.

Злата Огневич - Богиня

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