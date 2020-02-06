MACHETE представит в Киеве музыкальный роман

MACHETE

07.03.2020

Артист Ярослав Малый задумывал MACHETE как интернет-проект, в который должны были войти камерные вещи, не вписывающиеся в репертуар другого его коллектива – TOKIO.

Первый клип "Нежность" с трогательным признанием певца в любви жене собрал миллионы просмотров. Следующие релизы вывели проект за пределы виртуального мира. Искренность, пылкость и вместе с тем необычайная легкость песен MACHETE – "Не расставайтесь", "Папа" и других – привлекают и завораживают. Ярослав Малый поет о том, что согревает и радует его самого, в этом весь секрет эмоциональности композиций. И хотя изначально он не планировал концерты с MACHETE, теперь приглашает поклонников на вечера чувственной музыки.

Группа готовится представить в столице своего рода музыкальный роман I’MPULSE. Под эту музыку невозможно не влюбиться, каждая строчка и нота в пластинке пронизаны искренними чувствами и переживаниями. Под лиричные мелодии хорошо пригласить вторую половинку на танец или же отправиться на поиски своего счастья.

Новый альбом – второй в творческой копилке проекта. В нем еще больше откровений от одного из главных романтиков украинской сцены. Автор говорит, что его новые песни заряжены энергией счастья и любви, и приглашает всех прийти на концерт 7 марта в Stereo Plaza, чтобы убедиться в этом (билеты).

MACHETE - Не расставайтесь