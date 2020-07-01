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Любимые артисты и камерный формат: Caribbean Club объявил расписание событий на июль

Lite » Афиша 01.07.2020 - 16:41
Что готовит Caribbean Club в июле
Что готовит Caribbean Club в июле

01.07.2020-30.07.2020

Известный столичный клуб Caribbean Club Concert Hall объявил о возобновлении работы в формате ресторана и концерт-холла с камерными событиями.

Заведение уже открыло свои двери и ежедневно с 18:00 принимает гостей в формате ресторана и лаунж-бара. А с 1 июля в клубе начнутся культурные события камерного формата.

"Мы очень ждали этого момента и наконец-то мы открыли свои двери для наших любимых гостей, чтобы радовать их разнообразными событиями. Пока мы запускаем только камерный формат мероприятий, который соответствует разрешенным правилам, и обеспечиваем максимальные меры для безопасности наших гостей", - рассказывает дирекция Caribbean Club Concert Hall.

В июле организаторы планируют события почти на каждый день. В программе первого месяца после карантинного перерыва джазовые концерты, юмористические шоу и театральные вечера, среди них такие мероприятия как:

  • спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат" (1, 3, 8, 10, 15 и 17 июля);
  • концерты "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" (2, 9, 16, 23 и 30 июля);
  • юмористические шоу Improv Live Show (4 июля) и Stand-up (11 июля);
  • джазовый концерт от Dennis Adu Quintet (7 июля);
  • взрослое чтение от книжного продюсера (14 июля);
  • "Джазовая терапия" от Алексея Боголюбова (20 июля);
  • концерт Алексея Горбунова и группы "Грусть пилота" (25 июля).

"Команда клуба и музыканты очень соскучились по концертам и зрителями. Во время карантина нас спрашивали, собираемся ли мы делать онлайн-концерты, мы сделали один и поняли, что без зрителей - это не концерт. Мы с нетерпением ждем первый музыкальный вечер после открытия!", - делится Анастасия Ваганова, программный директор Caribbean Club Concert Hall.

Артисты готовят новые программы, сюрпризы и особенные вечера для гостей Caribbean Club Concert Hall. Посмотреть полное расписание событий и купить билеты можно на сайте caribbean.com.ua.

"Юмористические шоу и театральные представления - это идеальный план для первых вечеров после самоизоляции, а регулярные джазовые концерты - улучшают самочувствие и укрепляют иммунитет", - с улыбкой рассказывает дирекция клуба.

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