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ЛЯПИС 98 сыграют специальный новогодний концерт в Киеве

Lite » Афиша 26.12.2019 - 22:51
ЛЯПИС 98 сыграют новогодний концерт в Киеве
ЛЯПИС 98 сыграют новогодний концерт в Киеве

01.01.2020

Каковы атрибуты хорошего празднования Нового Года в Киеве? Обязательно елка на Софиевской площади, глинтвейн. Возможно, сходить на каток или какое-нибудь представление с акробатами. Не забыть выпить шампанского под бой курантов и съесть от шести до девяти килограмм "Оливье".

А в последние несколько лет добавилась еще одна традиция — ходить на веселые новогодние концерты оркестра ЛЯПИС 98, которые неизменно проходят в первый день нового года и обязательно — в праздничной атмосфере. 2020-й исключением не станет. 1 января 2020 года "Ляпис 98" сыграют концерт в столичном Caribbean Club Concert-Hall (билеты).

Есть артисты, которые не нуждаются в представлении. Ортодоксальный, который не имеет аналогов в мире, оркестр родоначальников р-р-радикального шансона ЛЯПИС 98 не только входит в их авангард, но и является лучшим из лучших.

Каждый их концерт — это сложная театральная постановка, шоу в лучших традициях Бродвея, буря неподдельных эмоций. Это нужно видеть и ощущать! Они дарят людям радость, хорошее настроение и заряжают на подвиги!

Во время этого натурального, но волшебного и привлекательного безумия никому не удается устоять на месте. Все отработано и продумано до самых мелких деталей, до каждой ноты и аккорда, а каждая песня — хит и шлягер на все времена. И подпевают им тысячные залы в какой-угодно точке мира. "Ляписы" актуальны всегда и везде!

В первый день Нового Года в Киеве оркестр ЛЯПИС 98 и его неизменный лидер Сергей Михалок представит эксклюзивное и бескомпромиссное по своим масштабам шоу "Всем девчонкам нравится", которое состоит из золотых хитов и всенародно любимых песен.

Так что если вы проснулись 1 января в горе серпантина, конфетти и метафана, но вокруг тишина, а душа все еще хочет праздника — моментально вставайте и в таком виде идите на "Ляписа". Ваша душа будет более, чем благодарна.

ЛЯПИС 98 - Метелица

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