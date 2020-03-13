Во Львове пройдет грандиозное шоу "Українська пісня 2020"

"Українська пісня 2020" пройдет во Львове

15.10.2020

Национальный проект "Ukrainian Song Project / Українська пісня 2020" на старте! В этом году он пройдет в пятый раз. Следовательно, организаторы обещают, что юбилейный проект будет еще масштабнее и ярче. Место встречи неизменно – стадион "Арена Львов". День встречи – 15 августа (билеты).

И пока Ukrainian Song Project готовится к публикации имен первых хедлайнеров, оргкомитет объявил о старте приема заявок от молодых исполнителей и групп. По результатам отбора, десятерым победителям посчастливится выйти на грандиозную стадионную сцену вместе с топ-звездами украинского шоу-бизнеса.

Прием заявок продлится до 1 мая 2020 года. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету по ссылке.

"Ukrainian Song Project продолжает зажигать новые имена на украинской сцене, а также объединять как молодых артистов со всей страны, так и уже известных звезд. Мы ежедневно готовимся к пятому, юбилейному, шоу. Все, кто за предыдущие годы побывали на "Українська пісня", отмечают, как наш проект растет, как каждый год становится лучше, мощнее, ярче. И когда сцена достигает около 50 метров в ширину, а на "Арене Львов" собирается уже 20 тысяч зрителей, которые слышат исключительно украинскую музыку, которые видят, что украинская музыка – это современная, модная, качественная, европейского формата песня, то, поверьте, немалые усилия нашей команды не зря. Юбилейный проект будет богат на современные решения - света, оформления, визуализации, 3D-маппинга... Это будет грандиозное действо, и украинские артисты, которые готовы участвовать в этом проекте, уже сейчас создают свою музыку специально для Ukrainian Song Project", - рассказывает основатель и генеральный продюсер проекта Тарас Курчик.