Во Львове пройдет "Антиконцерт" ради поддержки медицины

Во Львове пройдет "Антиконцерт"

01.01.2021

Во время карантина в Украине во Львове инициируют "Антиконцерт". Это беспрецедентный и уникальный состоянию на сейчас формат. Неизвестно ни даты, ни города, ни площадки, ни хедлайнеров - есть только билеты в продаже: по 100, 500 и 1000 грн. За вырученные от продажи билетов денежные ресурсы планируют поддержать украинскую медицину в борьбе с COVID-19.

"Уважаемые украинцы! В такой сложной ситуации мы должны направить все усилия на то, чтобы остановить распространение Sars-CoV-2... Мы стремимся найти ресурсы для закупки тестов, масок и необходимого медоборудования, иной помощи и т. п... Для этого мы анонсируем на Gastroli.ua "Антиконцерт" и просим приобрести благотворительный билет стоимостью 100, 500 или 1000 грн. Все полученные средства мы открыто направим на борьбу с COVID-19. Со своей стороны мы купим первую сотню билетов на сумму 100 000 грн, а также инвестируем в рекламную кампанию "Антиконцерта". Он не будет иметь ни времени, ни места проведения, но будет иметь что-то большее- возможность спасти человеческие жизни", - говорят инициаторы проекта.

Купить билет на "Антиконцерт" можно по ссылке.