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Lords of the Sound приглашает на большой праздничный концерт "Love Story"

Lite » Афиша 25.02.2020 - 14:07
Пресс-служба
Пресс-служба

08.03.2020

8 марта в 19:00 в концертном зале ДК КПИ невероятно весенний и романтичный, праздничный концерт к Международному женскому дню - «Love Story» от Lords of the Sound! Каждая женщина мечтает провести День Влюбленных по особенному, ожидает сказочности, желает впечатлений и эмоций.

И Lords of the Sound устроят для вас настоящий симфоническо-романтический вечер! Традиционно самый известный украинский оркестр будет ласкать ваш слух мелодичными, чувственными хитами мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и др .., а также саундтреками из самых романтичных фильмов: Мастер и Маргарита, Звездные войны, Сумерки, Титаник, Призрак Оперы, Ромео и Джульетта, Амели, Мулен Руж, Запах женщины, La La Land, Багровый пик и др ..

А особым подарком для влюбленных - станет специальная часть шоу - GOLDEN ROMANTIC HITS!

Бурными эмоциями в этот вечер вас наполнят солисты хора, и мастерские вокалисты, Ярослав Радионенко и Маргарита Мелешко.

Праздник весны, любви, нежности и искренних чувств 8 марта вместе с оркестром Lords of the Sound в программе «Love Story» - особый подарок влюбленным сердцам!

Lords of the Sound приглашает на большой праздничный концерт &quot;Love Story&quot;

Дирижеры оркестра: Виталий Саражинский и Шахрох Фатхизаде
Продюсер: Андрей Новаторов

В программе концерта музыка из репертуара:

  • Whitney Houston
  • Gloria Gaynor
  • Sting и др.
  • Саундтреки из:
  • Мастер и Маргарита
  • Звездные войны
  • Сумерки
  • Титаник
  • Призрак Оперы
  • Ромео и Джульетта
  • Амели
  • Мулен Руж
  • Запах женщины
  • La La Land
  • Багровый пик и др.

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