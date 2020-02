Lords of the Sound приглашает на большой праздничный концерт "Love Story"

Пресс-служба

08.03.2020

8 марта в 19:00 в концертном зале ДК КПИ невероятно весенний и романтичный, праздничный концерт к Международному женскому дню - «Love Story» от Lords of the Sound! Каждая женщина мечтает провести День Влюбленных по особенному, ожидает сказочности, желает впечатлений и эмоций.



И Lords of the Sound устроят для вас настоящий симфоническо-романтический вечер! Традиционно самый известный украинский оркестр будет ласкать ваш слух мелодичными, чувственными хитами мировой музыки из репертуара Whitney Houston, Gloria Gaynor, Sting и др .., а также саундтреками из самых романтичных фильмов: Мастер и Маргарита, Звездные войны, Сумерки, Титаник, Призрак Оперы, Ромео и Джульетта, Амели, Мулен Руж, Запах женщины, La La Land, Багровый пик и др ..



А особым подарком для влюбленных - станет специальная часть шоу - GOLDEN ROMANTIC HITS!



Бурными эмоциями в этот вечер вас наполнят солисты хора, и мастерские вокалисты, Ярослав Радионенко и Маргарита Мелешко.



Праздник весны, любви, нежности и искренних чувств 8 марта вместе с оркестром Lords of the Sound в программе «Love Story» - особый подарок влюбленным сердцам!





Дирижеры оркестра: Виталий Саражинский и Шахрох Фатхизаде

Продюсер: Андрей Новаторов

В программе концерта музыка из репертуара: