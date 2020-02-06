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Ленни Кравиц в Киеве представит грандиозное шоу

Lite » Афиша 06.02.2020 - 14:44
Ленни Кравиц
Ленни Кравиц

13.06.2020

Легенду американского рока и обладателя четырех наград "Грэмми" многое связывает с Украиной. Именно отсюда уехал когда-то в Америку его дед, и Ленни Кравиц всегда с любовью и благодарностью говорит о земле своих предков. Певец, автор песен, продюсер, аранжировщик не был в Киеве долгих 12 лет, и теперь готовится посетить нашу столицу в рамках своего мирового тура Here to Love.

На протяжении всей карьеры Ленни Кравиц объединял в своем творчестве элементы разных стилей и направлений. Рок, поп, соул, фанк, регги, психоделические мотивы, фолк и баллады – кажется, этому артисту под силу абсолютно все. И в своем новом альбоме Raise Vibration, выпущенном в сентябре 2018 года, перед поклонниками предстал новый Ленни, все такой же гениальный, но будто переродившийся, открывший новые грани своего таланта. Эту трансформацию стоит услышать вживую.

Конечно же, звезда не оставит публику без проверенных временем хитов. На концерте во Дворце спорта 13 июня 2020 года (билеты) он исполнит свои легендарные "American Woman", "Fly Away", "I Belong To You", "Are You Gonna Go My Way" и другие хиты.

Lenny Kravitz - Again

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