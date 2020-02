Легендарная Глория Гейнор споет для украинцев

Глория Гейнор

31.03.2020

Королева диско Глория Гейнор даст свой первый концерт в Украине в рамках мирового тура – I Will Survive… (билеты).

Гейнор, родившаяся в бедной многодетной семье, стала певицей благодаря счастливой случайности. Однажда юная Глория зашла вместе с братом в клуб в родном Ньюарке, менеджер которого предложил девушке выступить на вечеринке с импровизацией. Это выступление имело неожиданный успех, и с него начался путь Глории к славе. После многочисленных концертов, проходивших с аншлагами на разных сценах, артистка подписала контракт с компанией MGM Records, а вскоре вышел первый альбом Глории – Never Can Say Goodbye, ставший золотым. Это была первая в истории диск программа, транслировалась радиостанциями, а Глория Гейнор стала одной из главных фигур диско-музыки. Позже за сборник I’ve Got You певица удостоилась титула "Королева диско" от Ассоциации диск-жокеев, и это звание остается за ней уже 50 лет.

В репертуаре звезды десятки культовых композиций, среди которых Can’t Take My Eyes Off You, First Be a Woman, Be Soft With Me Tonight, Mighty High и, конечно, главный хит – I Will Survive. Эта песня, вышедшая в 1978 году, стала абсолютным лидером в мировых чартах и бестселлером по количеству проданных копий – только за первые два года было выпущено около 14 миллионов, а количество всевозможных каверов, перепевов и переводов на разные языки за 40 с лишним лет невозможно и посчитать. I Will Survive называют гимном всех оптимистов – в ней поется об удаче, выдержке и женской силе, которая помогает преодолевать все трудности. И уже 31 марта в 19:00 в Национальном дворце искусств "Украина" Глория Гейнор споет ее вживую. Это будет феерическое действо, которое просто невозможно пропустить!

Gloria Gaynor - I Will Survive