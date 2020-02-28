ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Легендарная Глория Гейнор споет для украинцев

Lite » Афиша 28.02.2020 - 18:20
Глория Гейнор
Глория Гейнор

31.03.2020

Королева диско Глория Гейнор даст свой первый концерт в Украине в рамках мирового тура – I Will Survive… (билеты).

Гейнор, родившаяся в бедной многодетной семье, стала певицей благодаря счастливой случайности. Однажда юная Глория зашла вместе с братом в клуб в родном Ньюарке, менеджер которого предложил девушке выступить на вечеринке с импровизацией. Это выступление имело неожиданный успех, и с него начался путь Глории к славе. После многочисленных концертов, проходивших с аншлагами на разных сценах, артистка подписала контракт с компанией MGM Records, а вскоре вышел первый альбом Глории – Never Can Say Goodbye, ставший золотым. Это была первая в истории диск программа, транслировалась радиостанциями, а Глория Гейнор стала одной из главных фигур диско-музыки. Позже за сборник I’ve Got You певица удостоилась титула "Королева диско" от Ассоциации диск-жокеев, и это звание остается за ней уже 50 лет.

В репертуаре звезды десятки культовых композиций, среди которых Can’t Take My Eyes Off You, First Be a Woman, Be Soft With Me Tonight, Mighty High и, конечно, главный хит – I Will Survive. Эта песня, вышедшая в 1978 году, стала абсолютным лидером в мировых чартах и бестселлером по количеству проданных копий – только за первые два года было выпущено около 14 миллионов, а количество всевозможных каверов, перепевов и переводов на разные языки за 40 с лишним лет невозможно и посчитать. I Will Survive называют гимном всех оптимистов – в ней поется об удаче, выдержке и женской силе, которая помогает преодолевать все трудности. И уже 31 марта в 19:00 в Национальном дворце искусств "Украина" Глория Гейнор споет ее вживую. Это будет феерическое действо, которое просто невозможно пропустить!

Gloria Gaynor - I Will Survive

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь