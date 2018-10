Легенда глэм-рока SLADE выступит в Киеве 6 ноября

Фото: Культовые рокеры SLADE (facebook.com/OfficialSladeBand)

06.11.2018

Лидеры британского глэм-рока выступят в Киеве 6 ноября в Международном центре культуры и искусств "Октябрьский".

Их обожают миллионы, и это не преувеличение. За половину столетия дискография Slade побывала в плеерах не одного поколения меломанов. Только в Украине ежегодно проходят десятки различных акустических трибьютов, вечеров, посвященных творчеству британской группы, а Дейв Хилл и Дон Пауэлл стали рок-иконами для преданных фанатов!

Новые песни и старые хиты: концертная машина времени перенесет публику в 60-70е, когда жанр находился на вершине своей популярности.

Хотите окунуться в ностальгическую атмосферу глэм-рока - пожалуйста! Хотите услышать, на что иконы жанра способны сегодня – тем более не пропустите концерт в МЦКИ “Октябрьский”.

"Cuz I Luv You", "Get Down And Get With It", "Gudbuy T’Jane", "Mama Weer All Craze Now" – вы получите всё это и даже больше!

Пауэр-баллады от легенд глэм-рока: в Киев приедет половина “золотого состава” команды – к основателям SLADE фронтмену Дейву Хиллу и барабанщику Дону Пауэллу присоединились Джон Берри и Мэл МакКналти.

Группа максимально сыгранная и опробованная уже тысячами совместными выступлениями, так что музыканты готовы поддать жару и взорвать своей энергией зал!

Видеоприглашение от группы SLADE (видео: Youtube-канал "Первое концертное агентство")