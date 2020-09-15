"КИНО" выступит в Киеве: петь будет сам Виктор Цой

Юрий Каспарян и Виктор Цой (фото: kinoman.net)

13.03.2021

Группа "КИНО" даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года. А именно – 13 марта в Дворце Спорта (билеты).

Состав, который выступит этой весной в украинской столице, хорошо знакомый аудитории: два оригинальных басиста группы - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой​

В основе программы - голос лидера КИНО, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Основная концепция проекта: показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений.

Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд - практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "КИНО", кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

Подготовка мероприятия заняла несколько лет. Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки - все это войдет в программу. Кроме голоса с мастер-лент, на концерте прозвучат живые клавишные партии, которые не так хорошо слышны в альбомах.

Выступление объединит всех любителей творчества коллектива: и тех фанатов, которым посчастливилось побывать на концертах "КИНО" и услышать вживую легендарные баллады, и тех, кто уже не мог и мечтать о таком шансе.