В Киеве состоится грандиозное шоу "Игра престолов – II"

Фото: шоу "Игра престолов – II" (пресс-служба)

22.11.2018

22 ноября в Национальном Дворце Украина состоится грандиозное шоу "Игра престолов – II".

В этот вечер с главной концертной площадки страны - в исполнении оркестра Андрея Черного и хора VOICE OF SYMPHO ROCK при участии 200 музыкантов - прозвучат саундтреки самого популярного телесериала современности "Игра престолов", основанного на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина.

В программу нового шоу "Игра престолов - II" вошли саундтреки к сериалу "Игра престолов" всех сезонов в исполнении симфонического оркестра и хора, а также музыка к другим известным кинохитам.

Напомним, что каждый концерт оркестра Андрея Черного — это грандиозное незабываемое шоу не только музыки, но и костюмов, декораций, режиссерских находок…

В программе прозвучат произведения всемирно известных композиторов Ханса Циммера, Говарда Шора, Нино Рота, Рамина Джавади и других обладателей высоких наград за музыку к кинолентам.

И все это в необычайной аранжировке для симфонического оркестра!

В числе приглашенных артистов, которые принимают участие в программе – вокалистка Национальной оперетты Украины Елена АРБУЗОВА, обладательница редчайшего колоратурного сопрано. Елена окончила Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского (класс н. а. Украины, проф. Е. С. Мирошниченко). Мировые хиты в исполнении этой талантливой певицы завораживают с первых мгновений... Ласковый голос, профессиональное исполнение, невероятный контакт с публикой - все это отличает ее от других исполнителей.

Еще одна именитая участница - Людмила МАЗУР, которая принимает участие в проекте Voice of the Sympho Rock оркестра Андрея ЧЕРНОГО уже 5 лет! Вокалистка и хормейстер, резидент одного из ведущих французских музыкальных лейблов, лауреат международных конкурсов.

Она репрезентовала украинскую культуру на самых крупных музыкальных фестивалях мира, выступала с сотнями концертных туров в Украине и Европе. Экспериментирует на стыке стилей и жанров: от этнической и академической до электронной музыки.

Чтобы попасть на концерт, лучше купить билет уже сейчас - с доставкой или же онлайн. Потом – как показывает практика – билетов может просто не быть!

Итак, 22 ноября 2018 года в киевском Национальном Дворце Украина встречайте самый масштабный проект страны от оркестра Андрея Черного и хора VOICE OF SYMPHO ROCK.

Окунитесь в невероятный водоворот музыки и эмоций!!!

Справка об оркестре Андрея Черного и хоре VOICE OF SYMPHO ROCK:

Проект VOICE OF SYMPHO ROCK был создан в 2007 году в Одессе. Его руководитель Андрей Черный более пяти лет собирал по всей Украине смелых и талантливых музыкантов с прочной классической базой. Новое звучание тяжелого жанра позволяет расширить рамки музыкальных стереотипов и полностью изменить свое отношение к рок-музыке. Руководит хором Светлана Рядченко.

Избранные композиции из саундтрека "Игра престолов":

Good bye brother

Shall We begin?

Light of The Seven

Winter is Coming

The Winds of Winter

You’ll be Queen One Day

Dark Wings, Dark Words

White Walkers

К слову, композитором сериала является Рамин Джавади. Отец музыканта был иранцем, который учился в Германии. Был номинирован на "Грэмми" за музыку к фильму "Железный человек".