KAZKA расскажут настоящую сказку в киевском Дворце спорта

KAZKA

04.03.2020

Название этого молодого коллектива, исполняющего поп-музыку с элементами электрофолка, за короткое время стало известно во всем мире. Проект KAZKA, созданный в 2015 году, уже успели окрестить феноменом, сенсацией и украинским прорывом. Все эти похвалы – вполне заслуженные, ведь всего за пять лет вокалистка Александра Зарицкая, играющий на сопилке Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш стали первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, а также обошли многих более опытных украинских артистов по количеству просмотров в YouTube.

В 2017 году группа выпустила свой первый релиз – песню "Свята", которая сразу стала хитом и заняла первые строчки в хит-парадах радиостанций. Успешным был и первый клип, снятый на эту песню, также композиция получила хорошие отзывы на Х-факторе, а коллектив дошел до финальной части проекта.

После Х-фактора KAZKA презентовала второй сингл "Дива", который в день премьеры занял первую строчку в топ-чарте iTunes, а в конце 2017-го группа была признана "Лучшим дебютом года" по версии онлайн-журнала Karabas Live.

7 апреля 2018 на цифровых площадках состоялся релиз дебютного альбома группы KARMA. И наконец – знаменитая "Плакала", разошедшаяся по радиостанциям, плеерам и танцплощадкам разных стран, в оригинале и переводах, а клип на нее стал первым украиноязычным видео, собравшим более 200 миллионов просмотров в YouTube.

Встречайте весну в компании этого уникального коллектива. Концерт группы KAZKA состоится 4 марта 2020 года во Дворце спорта (билеты).

KAZKA — Пісня Сміливих Дівчат